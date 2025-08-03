كتب- محمد صلاح:

انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من كل الإجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية لجميع لجان الاقتراع لانتخابات مجلس الشيوخ، التي ستنطلق غدًا الإثنين، في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة رفع درجة الاستعداد القصوى بكل المناطق وسط تنسيق مع جميع الجهات بالدولة؛ لتوفير سبل الدعم، بما يضمن استقرار التغذية الكهربائية حرصًا على انتظام وحسن سير العملية الانتخابية.

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر، أن اجتماع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أمس مع قيادات القطاع ورؤساء الشركات تضمن تأكيد ضرورة الحفاظ على انتظام التيار الكهربائي بالمقرات الانتخابية الواقعة في نطاق الجمهورية مع وقف جميع أعمال الصيانة أثناء فترة الانتخابات.

ونوه المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، بالاستعداد الكامل بجميع وحدات الديزل المتنقلة لتعمل كمصدر تغذية بديلة لمواجهة أية أزمة طارئة مع تأكيد وجود فرق طوارئ مجهزة بأحدث السيارات والأجهزة في جميع التخصصات، وذلك على مدار اليوم، للتدخل الفوري في حالة حدوث أي أعطال بالشبكة، وكذلك توفير المولدات الكهربائية أمام اللجان الانتخابية.

وشدد المصدر على أنه تم وضع خطة متكاملة بكل اللجان الانتخابية الموجودة بنطاق عمل الشركات، مع وجود مولد أمام كل لجنة يشرف على تشغيله فنيون تابعون لهندسة الكهرباء الكائنة باللجان الانتخابية، مع تأكيد التعامل الفوري مع الطوارئ.

ونوه المصدر بأنه ستكون هناك فرق فنية بجميع اللجان للتدخل السريع والفوري في حالة حدوث أعطال أو حالات طوارئ؛ لتوفير التغذية الكهربائية للأحمال المهمة فورًا، وتشكيل غرفة عمليات مركزية وأخرى فرعية بكل شبكة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها فورًا.