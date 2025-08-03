مدبولي: نواصل دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة

كتب- محمد أبو بكر:

أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر حافظت على أمنها واستقرارها بفضل العناية الإلهية وجهود شعبها الواعي.

وقال "مدبولي"، خلال افتتاح النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج: تواصل مصر جهودها من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفى مقدمتها حقه فى إستقلال دولته، كما واصلت مصر دورها النشط فى مختلف ملفات ودوائر السياسية الخارجية المصرية، وعلاقتها بكافة القوي الدولية من أجل توفير المصالح الوطنية وحشد الدعم الدولي الشامل.

وأضاف رئيس الوزراء: “واجهت مصر في السنوات الأخيرة تحديات اقتصادية، إلا أن مصر أستطاعات تجاوز الكثير من هذه التحديات، وحرصت الحكومة طبقا لتوجيهات الرئيس السيسي على تطبيق حزمة من الحماية الإجتماعية، فضلا عن تنفيذ عدد من المبادرات الرئاسية، مثل حياة كريمة و100 مليون صحة”.

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