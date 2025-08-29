كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، اليوم الجمعة، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بتسيير القطار التاسع ضمن مبادرة العودة الطوعية للمواطنين السودانيين إلى بلادهم وذلك اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025 .

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

انطلاق القطار التاسع لعودة السودانيين وعلى متنه 949 سودانيًا

الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت: أمطار قد تصل لسيول بجنوب الوادي الجديد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت 30 أغسطس 2025، والأحوال الجوية المتوقعة.

"تنسيق بين الوزير والمحافظ".. خطاب رسمي بشأن موقف وكيل صحة الفيوم (خاص)

كشف خطاب أرسلته وزارة الصحة والسكان، إلى محافظة الفيوم، عن تكليف الدكتورة نيفين شعبان للقيام بتسيير أعمال مديرية الشؤون الصحية بالفيوم لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لشغل تلك الوظيفية.

"الصحة" تطلق المؤتمر العلمي الأول لطب الفم والأسنان بمستشفى الشيخ زايد التخصصي

نظمت وزارة الصحة والسكان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، المؤتمر العلمي الأول لطب الفم والأسنان بمستشفى الشيخ زايد التخصصي التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وذلك بمشاركة نخبة من الجامعات المصرية.

هيئة الدواء المصرية تبحث مع P&G تيسير إجراءات تسجيل واستيراد المستحضرات الدوائية

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع وفد شركة P&G العالمية برئاسة الدكتور لؤي مؤمن، مدير العلاقات الخارجية والشؤون التنظيمية للخليج وشمال إفريقيا والشام، وبحضور الدكتورة سلمى يحيى نائب مدير العلاقات الخارجية والشؤون التنظيمية لشمال إفريقيا والشام، وذلك في إطار تعزيز التعاون لبحث آليات تيسير إجراءات تسجيل واستيراد المستحضرات الدوائية بما يضمن فعالية توسعها في السوق المصري.

زيادة أسعار تذاكر بعض الخدمات بالمتحف القومي للحضارة – مستند

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة أن مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال جلسته الخامسة والعشرين، اعتمد قرارًا بشأن زيادة أسعار التذاكر والخدمات المقدمة داخل المتحف، وذلك وفق ما ورد إلى الغرفة من الاتحاد المصري للغرف السياحية.

"الري" تعلن غرامات حفر الآبار الجوفية دون ترخيص

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، متابعة الوزارة المستمرة لإجراءات حصر الآبار الجوفية في مختلف المحافظات، والتأكد من التزام المنتفعين بالضوابط والاشتراطات المنظمة لاستخدام المياه الجوفية، بما يحقق الإدارة الرشيدة للموارد المائية في مصر.

