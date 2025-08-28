إعلان

الفنانة صفاء أبو السعود تزور جناح القومى للمرأة بمعرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية"

11:40 م الخميس 28 أغسطس 2025

الفنانة صفاء أبو السعود تزور جناح القومى للمرأة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- نور العمروسي:

زارت الفنانة صفاء أبو السعود عضوة المجلس القومي للمرأة جناح المجلس المشارك في معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" بمنطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي، حيث تفقدت المعروضات المتنوعة التي أبدعتها السيدات المشاركات من مختلف محافظات الجمهورية.

وخلال زيارتها للجناح استمعت الفنانة صفاء أبو السعود إلى شرح السيدات المشاركات حول منتجاتهن واهتمت بمعرفة تفاصيل صناعة كل منتج والجهد المبذول في إعداده مشيدة بإبداعهن وتفانيهن في الحفاظ على التراث المصري وصياغته في صورة عصرية تلبي احتياجات السوق المحلي والدولي.

وأعربت الفنانة صفاء أبو السعود عن إعجابها الشديد بجودة المنتجات ومستواها المتميز مشيدة بالإقبال الكبير من الزوار على جناح المجلس والذي يعكس قدرة هذه المنتجات على المنافسة محليًا ودوليًا ويجسد نجاح جهود المجلس في دعم وتمكين المرأة اقتصاديًا وتسويق إبداعاتها.

وأضافت أن نجاح جناح المجلس في المعرض يؤكد حرص المجلس الدائم على إبراز التراث المصري الأصيل في صورة عصرية بما يحقق للمرأة الاستقلال المالي ويعزز حضورها في الأسواق المحلية والدولية تنفيذًا لأهداف الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

يُذكر أن معرض "ديارنا للحرف اليدوية والتراثية" تنظمه وزارة التضامن الاجتماعي تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي" ويقام بالشراكة مع بنك الإسكندرية وبنك ناصر الاجتماعي، ويستمر حتى 10 سبتمبر المقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفنانة صفاء أبو السعود تزور جناح القومى للمرأة معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية الفنانة صفاء أبو السعود منطقة مارينا 5 بالساحل الشمالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لغز الأبواب.. اختفاء باب المقبرة وسر الأحرف الثلاثة
27 يومًا فقط.. كواليس أزمة وكيل صحة الفيوم: هل أشعل خلافًا بين الوزير والمحافظ؟