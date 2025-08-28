خالد أبو بكر يكشف عن موعد عودته لتقديم برنامجه التلفزيوني

كتب-عمرو صالح:

أعلن الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، عودته لتقديم برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة قناة النهار، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 2 سبتمبر، في تمام الثامنة مساء

وكتب أبو بكر عبر فيس بوك: "بإذن الله الثلاثاء القادم أعود لتقديم برنامج "آخر النهار" بعد الإجازة الصيفية".

وكان خالد أبو بكر توقف عن تقديم برنامج آخر النهار، الذي يقدمه على شاشة النهار، قبل فترة بسبب الإجازة الصيفية، وذلك بعد موسم حافل شهد خلاله مناقشة العديد الملفات الهامة التي تتناول الشأن العام.

