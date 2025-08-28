الجيزة: رفع كفاءة الأنفاق وتخصيص "سويقات" للباعة الجائلين

كتب- محمد أبو بكر:

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة أعمال رفع كفاءة الأنفاق الواقعة أسفل الكباري والمحاور المرورية، بما يشمل أعمال النظافة والإنارة ومنع الإشغالات، نظرًا لما تمثله هذه المواقع من أهمية مرورية وحيوية.

كما وجّه المحافظ بحصر الأنفاق التي تضم باكيات غير مستغلة، تمهيدًا للتنسيق مع هيئة الطرق والكباري لاستخدامها في مشروعات خدمية تعود بالنفع على المواطنين.

وشدّد النجار على ضرورة رصد أي حالات مشابهة لما شهده نفق بشتيل، الذي أعادت المحافظة فتحه أمام حركة المواطنين بعد إزالة التعديات والإشغالات منه، مؤكدًا التعامل الحازم مع أي محاولات لاستغلال تلك المواقع بصورة سلبية.

وأشاد المحافظ بالتعاون المثمر مع مديرية أمن الجيزة في ضبط الخارجين عن القانون داخل النفق وفتحه أمام المارة.

جاءت تصريحات المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، حيث أكد على أهمية قيام رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتخصيص قطع أراضٍ فضاء لإقامة "سويقات" منظمة تستوعب الباعة الجائلين، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة لهم، والحد من الإشغالات، والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

كما شدّد النجار على ضرورة التحلي بضبط النفس عند تنفيذ القانون والتعامل مع المواطنين، بما يضمن تطبيق الإجراءات بحزم مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.

وأكد المحافظ أن المحافظة حريصة على استدامة الجهود المبذولة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تستهدف القضاء على المظاهر العشوائية وضمان عدم استغلال المواقع في أنشطة سلبية، بما يحقق الانضباط ويرتقي بجودة الحياة داخل المحافظة.

