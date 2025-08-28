أمطار و3 ظواهر تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حلة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، أن حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة تشهد عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح وشبورة مائية.

وأفادت أن من الجمعة 29 أغسطس إلى الثلاثاء 02 سبتمبر 2025، يسود طقس حار رطب نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

وقالت "الأرصاد"، إن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد شبورة مائية من (4: 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الـ6 أيام المقبلة يشهد ارتفاع نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2: 4) درجة.

وبينت أن طقس الأيام المقبلة يشهد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانًا يوم الجمعة 29 أغسطس على مناطق متفرقة من جنوب محافظة الوادي الجديد تكون خفيفة ورعدية أحياناً على مناطق من ( أبوسمبل - حلايب) على فترات متقطعة.

وأوضحت أن حالة الطقس تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلاً وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الجمعة 29 أغسطس على مناطق من ( حلايب - أبوسمبل - جنوب محافظة الوادي الجديد) على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة من الجمعة 29 أغسطس حتى الثلاثاء 2 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحري

الجمعة 29 أغسطس: العظمى 37 – المحسوسة 35

السبت 30 أغسطس: العظمى 37 – المحسوسة 35

الأحد 31 أغسطس: العظمى 37 – المحسوسة 35

الإثنين 01 سبتمبر: العظمى 37 – المحسوسة 35

الثلاثاء 02 سبتمبر: العظمى 37

السواحل الشمالية

الجمعة 29 أغسطس: العظمى 34 – المحسوسة 31

السبت 30 أغسطس: العظمى 34 – المحسوسة 31

الأحد 31 أغسطس: العظمى 34 – المحسوسة 31

الإثنين 01 سبتمبر: العظمى 34 – المحسوسة 31

الثلاثاء 02 سبتمبر: العظمى 33

شمال الصعيد

الجمعة 29 أغسطس: العظمى 41 – المحسوسة 39

السبت 30 أغسطس: العظمى 41 – المحسوسة 39

الأحد 31 أغسطس: العظمى 41 – المحسوسة 39

الإثنين 01 سبتمبر: العظمى 41 – المحسوسة 39

الثلاثاء 02 سبتمبر: العظمى 40

جنوب الصعيد

الجمعة 29 أغسطس: العظمى 43 – المحسوسة 41

السبت 30 أغسطس: العظمى 43 – المحسوسة 41

الأحد 31 أغسطس: العظمى 43 – المحسوسة 41

الإثنين 01 سبتمبر: العظمى 43 – المحسوسة 41

الثلاثاء 02 سبتمبر: العظمى 42

