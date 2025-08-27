كتبت -داليا الظنيني:

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن اليوم الأول انتهى من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي يتنافس فيها 10 مرشحين على خمسة مقاعد بنظام الفردي في 5 دوائر انتخابية.

وأوضح أن الهيئة تابعت منذ الصباح الباكر فتح جميع اللجان الفرعية البالغ عددها 1367 لجنة، والتأكد من توافر كافة المستلزمات اللوجستية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة.

وأشار في لقاء مع شيرين مجدي مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، إلى وجود إقبال متفاوت في بعض اللجان بالمحافظات الخمس، موضحًا أن محافظتي الأقصر والغربية، وتحديدًا في مناطق مثل إسنا والقرنة وكفر الزيات، شهدت كثافة ملحوظة في عدد الناخبين.

وأكد أن ذلك يعد أمرًا طبيعيًا، نظرًا لطبيعة جولة الإعادة التي تضم مرشحين اثنين فقط في كل دائرة، مما يجعل حجم المشاركة مرتبطًا بمدى قدرة المرشحين على حشد مؤيديهم.

وشدد، على أن غرفة العمليات لم ترصد أية مخالفات دعائية أو خروقات تُذكر خلال اليوم الانتخابي الأول، مشيرًا إلى أن أبرز الشكاوى التي وردت تمثلت في نفاد بطاقات الاقتراع في بعض اللجان البعيدة مثل إسنا والقرنة.

وأوضح أنه تم دعم هذه اللجان ببطاقات جديدة، وأن العمل استمر بها حتى الانتهاء من تصويت آخر ناخب، لضمان إتاحة الفرصة للجميع للمشاركة.

