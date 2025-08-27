"القومي للمرأة" يشكر الرئيس لتعيين سيدات في مناصب قضائية للمرة الأولى

كتبت- نور العمروسي:

أعرب المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار عن خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، لصدور القرارات الجمهورية التي تضمنت تعيين المرأة للعمل بمنصب مندوب مساعد بمجلس الدولة ومعاون بالنيابة العامة، للمرة الأولى في تاريخ القضاء المصري.

وقالت المستشارة أمل عمار إن هذا الحدث التاريخي يعكس الدعم غير المسبوق من الرئيس السيسي للمرأة المصرية وإيمانه بدورها كشريك أصيل في بناء الوطن وتعزيز دولة القانون، مؤكدة أن هذه القرارات تمثل حلمًا تحقق بعد نضال طويل، وتعكس إرادة سياسية واعية وثقة راسخة بقدرات المرأة وكفاءتها في شغل جميع المناصب القضائية منذ أول السلم القضائي.

وأضافت عمار أن المجلس يتقدم أيضًا بخالص الشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة والمجلس الخاص، والمستشار عاصم الغايش، رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي، النائب العام، على دعمهم المتواصل لتمكين المرأة في المجال القضائي.

وأكدت رئيسة المجلس أن هذه الخطوة التاريخية ستفتح آفاقًا واسعة أمام الأجيال القادمة من الشابات المصريات، لتدرك كل فتاة أن أبواب التميز والريادة مفتوحة أمامها طالما امتلكت الطموح والعلم والكفاءة، مشيرة إلى أن هذا يمثل العصر الذهبي للمرأة القاضية.

وأشار المجلس إلى أنه يتقدم بخالص التهاني لجميع السيدات اللاتي تم تعيينهن بمنصب مندوب مساعد بمجلس الدولة ومعاون بالنيابة العامة، معربًا عن ثقته في أنهن سيكونن على قدر المسؤولية، وسيواصلن تقديم نماذج يحتذى بها في التفاني والنزاهة وحماية سيادة القانون، متمنياً لهن المزيد من النجاح والتوفيق.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس السيسي اعتمد القرار الجمهوري رقم 447 لسنة 2025 بتعيين دفعة جديدة من المندوبين المساعدين بمجلس الدولة من خريجي دفعة 2021، من بينهم سيدات، كما صدر القرار الجمهوري رقم 446 لسنة 2025 بتعيين 555 معاونًا بالنيابة العامة من خريجي دفعة 2021، من بينهم سيدات، في إطار دعم السلطة القضائية بدماء جديدة من الكفاءات الشابة.