الحكومة توافق على إنشاء جامعة "شرق العاصمة"

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للمنصات والخدمات التعليمية، لإنشاء جامعة خاصة بمدينة المستقبل بالهايكستب، تحت مسمى جامعة شرق العاصمة "إيست كابيتال".

ومن المقرر أن تضم الجامعة كليات: الطب البشري، وطب الفم والأسنان، والصيدلة، والهندسة، وعلوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والإعلام، والعلاج الطبيعي، والفنون والتصميم.

وتهدف الجامعة إلى رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية اللازمة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات، بما يضمن تحقيق الربط بين أهداف الجامعات واحتياجات المجتمع، إضافة إلى أداء الخدمات البحثية لدعم مسيرة التنمية.

