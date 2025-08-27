أول رد لرئيس الوزراء على انتقاد مستوى الخدمات بمطار برج العرب

كتب- محمد أبو بكر:

رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال حول الانتقادات الأخيرة لمطار برج العرب وخطة الحكومة لتطوير المطارات بالتعاون مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن المطار خضع لتطوير كبير مؤخرًا، ولا توجد شكاوى بشأن البنية الأساسية له.

وقال مدبولي، إن الشكوى الوحيدة تتعلق بمنظومة الإدارة والتشغيل، والعالم كله والدول المتقدمة أعطت هذه المرافق للقطاع الخاص لإدارتها وتحسين كفاءتها.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الحكومة تهدف إلى تحسين الخدمات التشغيلية والإدارية بالمطارات بما يواكب المعايير العالمية ويضمن تجربة مميزة للمسافرين.

وأشار مدبولي إلى أن كل المطارات بدون استثناء في الدول العربية الشقيقة بمنطقة الخليج، وكذلك الأردن وتركيا والدول المتقدمة، تديرها شركات عالمية متخصصة في الإدارة والتشغيل.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل حاليًا مع مؤسسة التمويل الدولية على طرح المطارات، بما في ذلك مطار برج العرب، للشركات المتخصصة لتكون مسؤولة عن الإدارة والتشغيل، ما يساهم في تجنب أي انتقادات على المنظومة الحالية.

وتابع مدبولي، أن القطاع الخاص أقدر على الإدارة والتشغيل، لكن هناك الرأي والرأي الآخر، والدولة يجب أن تكون على رأس الموضوع لضمان التوازن.

وأكد رئيس الوزراء أن جميع مطارات مصر ستخضع لعقود إدارة وتشغيل من قبل القطاع الخاص، مؤكدًا أن ذلك لا يمس ملكية الدولة للمطارات أو السيطرة عليها من ناحية الملكية.

اقرأ أيضًا:

"رحلة شاقة وراء علبة دواء".. هل عادت أزمة النواقص مجددًا؟

رسميًّا.. "الوزراء" يوافق على إجراءات حصول مُؤجري "الإيجار القديم" على وحدات سكنية

حقيقة اختفاء هلال قبة معهد الموسيقى العربية

توجيه من محافظ الجيزة بشأن بائع الدهانات بإمبابة.. تفاصيل