كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم عقد لقاءات الفترة المقبلة مع رؤساء تحرير الصحف ومقدمي البرامج للاستماع لوجهة نظرهم فى مجال تطوير الإعلام.

كان رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على سؤال بشأن احتمالية طرح الحكومة لمشروع قانون يخص حرية تداول المعلومات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ما ستخرجه اللجنة المشكلة لوضع خارطة الطريق للإعلام سيكون مرتبطًا بالالتزام الكامل من الدولة بتنفيذه، مشيرًا إلى أن ذلك تم عرضه من قبل رؤساء الهيئات الإعلامية.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء، أن خارطة الطريق ستتضمن عدة محاور، منها التشريعات المطلوبة، والإجراءات التنظيمية والتمويلية، مع التركيز على رؤية متكاملة لإتاحة البيانات بشكل شامل.

وأوضح رئيس الحكومة، أن الدولة تحرص على إتاحة البيانات بكل الوسائل الممكنة، سواء عبر البيانات المرقمنة، أو التقارير الدورية، أو المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعرض جميع الأرقام والإحصاءات.

