مدبولي: شهر يوليو سجل أعلى موارد دولارية محلية في تاريخ مصر

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن رؤية مصر 2030 ليست مبنية من فراغ، ومبنية على الاستراتيجيات القطاعية التي تم تنفيذها لكل القطاعات المهمة التي تقود القطاع المصري بدءًا من الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المختلفة.

وأضاف "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الخدمات المختلفة مبنية على استهدافنا للتضخم وستحتوي على مؤشرات وأهداف كمية وأرقام واضحة تحقق على مدى الـ5 سنوات المقبلة، وأخذنا المخرجات من كل الجهود سواء الحوار الوطني ومخرجاته، والاستراتيجيات القطاعية، وكل التقارير التي كانت تعرض وآراء الخبراء مجمعة في هذا الموضوع.

وردًا على ما أثير بشأن "هل يتحسن الاقتصاد المصري أم لا؟ - هل الأرقام الموجودة مرتبطة فقط ببرنامج الصندوق؟"، قال: هذا الكلام يفقتر للدقة، وهذا برنامج إصلاح الدولة والحكومة المصرية تبنته، وهذا برنامج وطني، وهناك إشادة من المؤسسات الدولية تتوالى على تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.

وأوضح: شهر يوليو شهد أعلى رقم في تاريخ مصر فيما يخص الموارد الدولارية، 8.5 مليار دولار أمريكي موارد محلية بعيدًا عن الأموال الساخنة، بل موارد من كل قطاعات الدولة، منها تحويلات المصريين في الخارج التي شهدت قفزة تاريخية، وذلك انعكاس على ثقة واطمئنان من المصريين بالخارج في استقرار وقوة اقتصاد مصر.

كان أكد "مدبولي"، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لمجلس الوزراء، أن الدولة تنتهي من اللمسات الأخيرة لإعداد تصور واضح تمامًا لشكل الدولة المصرية والرؤية لتمنيتها والاقتصاد المصري حتى 2030 وبالتالي نتحدث عن ما بعد برنامج الصندوق.

وأوضح رئيس الوزراء، أن الخطة ستعرض على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، وسنخرج بمؤتمر لعرض هذا الموضوع في بداية شهر سبتمبر كمسودة لهذا الموضوع حتى يتم طرحها للحوار الوطني لمدة شهرين.

وتابع: سننتهي من هذه الوثيقة المهمة جدًا قبل نهاية هذا العام كما وعدت في مؤتمر صحفي سابق بأنه سيكون لدينا الرؤية بالكامل قبل نهاية هذا العام.

