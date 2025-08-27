إعلان

بث مباشر.. المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء

06:48 م الأربعاء 27 أغسطس 2025

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي (13)

كتب- محمد أبو بكر:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، وذلك بمقر مجلس الوزراء، اليوم، بعد انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

يأتي المؤتمر الصحفي في أعقاب اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، والذي شهد الموافقة على عدد من القرارات الجديدة.

ويقدم "مصراوي" وقائع المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، عبر الرابط التالي:

الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي خلال المؤتمر الصحفي رئيس مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء
