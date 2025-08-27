كتب- محمد أبو بكر:

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع شركة Sprix Inc اليابانية، لتوفير منصة QUREO المتخصصة في البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب المرحلة الثانوية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم الثانوي، ومواكبة التطورات العالمية في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وذلك عبر اعتماد أفضل الأطر العلمية الدولية في تعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي.

وتتميز منصة QUREO باحتوائها على نظام تقييم TOFAS المتوافق مع المعايير الدولية لإطار CFRP، والذي يُستخدم في عدد من الدول المتقدمة في هذا المجال.

وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن اعتماد المنصة الجديدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة مواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي وتوفيرها للطلاب، مشيرًا إلى أن هذه البرامج تتوافق مع المناهج اليابانية، وأن الحصول عليها يُعد من أبرز ثمار زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة إلى اليابان.

