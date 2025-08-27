إعلان

الرئيس السيسي يودع الشيخ محمد بن زايد في ختام زيارته للعلمين

11:28 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

القاهرة - مصراوي:

ودّع الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، بمطار العلمين الدولي، أخاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، في ختام زيارته الأخوية لمصر، والتي تأتي في إطار تعزيز الروابط بين القيادتين الشقيقتين، وتأكيداً على أهمية التشاور المستمر والتنسيق المتبادل بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

عبّر الرئيس السيسي عن بالغ تقديره لسمو الشيخ محمد بن زايد، مؤكداً على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والإمارات.

ومن جانبه، أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن شكره وتقديره للرئيس السيسي وللشعب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور مستمر في مختلف المجالات، وبما يعكس وحدة المصير والرؤية المشتركة تجاه التحديات التي تواجه المنطقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الشيخ محمد بن زايد
