

كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27-8-2025 على أغلب محافظات ومناطق الجمهورية، وفقا لبيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأربعاء حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ووفقا للهيئة، فإن طقس اليوم متوقع أن شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر.

ومن المتوقع ظهور بعض السحب المنخفضة صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

كما أن هناك اضطرابا للملاحة البحرية على بعض سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، إذ أن سرعة الرياح من "50:30" كم/س وارتفاع الأمواج "2.5:1.5" متر.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

- دمياط الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

- بورسعيد الصغرى 25 والعظمى 32 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 35 درجة.

- السويس الصغرى 25 والعظمى 34 درجة.

- العريش الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

- رفح الصغرى 23 والعظمى 32 درجة.

- الطور الصغرى 25 والعظمى 36 درجة.

- طابا الصغرى 24 والعظمى 34 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 23 والعظمى 31 درجة.

- العلمين الصغرى 22 والعظمى 31 درجة.

- مطروح الصغرى 23 والعظمى 30 درجة.

- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 36 درجة.

- مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38 درجة.

- الفيوم الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- بني سويف الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- المنيا الصغرى 24 والعظمى 36 درجة.

- أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37 درجة.

- سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38 درجة.

- قنا الصغرى 27 والعظمى 40 درجة.

- الأقصر الصغرى 27 والعظمى 41 درجة.

- أسوان الصغرى 29 والعظمى 41 درجة.

- الوادى الجديد الصغرى 27 والعظمى 40 درجة.