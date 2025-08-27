إعلان

نقابة الأطباء تستدعي طبيب نساء للتحقيق بعد تداول فيديو "يسئ للمهنة"

12:32 ص الأربعاء 27 أغسطس 2025

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء استدعاء أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والتوليد للتحقيق أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة.


يأتي ذلك على خلفية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرته النقابة "يسيء للمهنة".


وأكدت النقابة في بيان، رفضها القاطع لمثل هذه السلوكيات التي تتنافى مع قدسية مهنة الطب، ومع القيم الإنسانية والمهنية والأخلاقية التي تفرض احترام خصوصية المرضى وصون كرامتهم.


وشددت النقابة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق أي عضو يسيء للمهنة أو يخل بواجباتها، مؤكدة التزامها الكامل بحماية شرف المهنة والحفاظ على ثقة المجتمع في الأطباء ورسالتهم السامية.

نقابة الأطباء أمراض النساء والتوليد
