ما سر الشكاوى من التلوث في كرداسة؟.. متحدث مياه الشرب بالجيزة يوضح

أرجع المهندس وليد عابدين، المتحدث باسم شركتي مياه الشرب بالقاهرة والجيزة، شكاوى أهالي كفر برك الخيام في كرداسة من تلوث مياه الشرب إلى استخدامهم "الطلمبات الحبشية".

وأوضح عابدين، في مداخلة تلفزيونية، أن الشركة تنتج مياهًا نقية تمامًا للشرب، لكن المشكلة تكمن في المناطق العشوائية التي تتصل بشبكات المياه العامة بطرق غير فنية.

وقال عابدين، أن بعض التجمعات العشوائية تستخدم توصيلات غير فنية لسحب المياه، وعند انقطاع المياه عن هذه المناطق، يلجأ الأهالي إلى استخدام الطلمبات الحبشية التي تسحب المياه من جوف الأرض.

وأضاف عابدين: نظرًا لوجود خزانات صرف صحي غير آمنة في هذه المناطق غير المخططة، تتسرب المياه الملوثة إلى باطن الأرض وتختلط بالمياه التي تسحبها الطلمبات، مما يسبب تلوثها.

وأكد المتحدث أن الشركة تتعاون مع الأهالي بتوفير سيارات مياه نقية لهم، كما أنها تنسق مع الجهات المختصة لتصنيف هذه المنطقة ضمن المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي، مما يسهل إدراجها ضمن خطط التطوير المستقبلية لضمان حصول السكان على مياه نظيفة وصرف صحي آمن.

