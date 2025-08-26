

كتب- محمد فتحي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 26-8-2025 على أغلب أنحاء ومناطق الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الثلاثاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب بيان الهيئة العامة للأرصاد، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الثلاثاء حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على ليلا وفي الصباح الباكر.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

- القاهرة الصغرى 25 والعظمى 34 درجة.

- العاصمة الإدارية الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- 6 أكتوبر الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 24 والعظمى 32 درجة.

- دمياط الصغرى 25 والعظمى 32 درجة.

- بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 32 درجة.

- الاسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 35 درجة.

- السويس الصغرى 25 والعظمى 34 درجة.

- العريش الصغرى 24 والعظمى 33 درجة.

- الطور الصغرى 27 والعظمى 34 درجة.

- طابا الصغرى 26 والعظمى 34 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 38 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32 درجة.

- العلمين الصغرى 24 والعظمى 31 درجة.

- مطروح الصغرى 25 والعظمى 31 درجة.

- الغردقة الصغرى 28 والعظمى 36 درجة.

- مرسى علم الصغرى 30 والعظمى 38 درجة.

- الفيوم الصغرى 25 والعظمى 35 درجة.

- بني سويف الصغرى 25 والعظمى 36 درجة.

- المنيا الصغرى 24 والعظمى 37 درجة.

- أسيوط الصغرى 23 والعظمى 37 درجة.

- سوهاج الصغرى 25 والعظمى 38 درجة.

- قنا الصغرى 27 والعظمى 40 درجة.

- الأقصر الصغرى 28 والعظمى 42 درجة.

- أسوان الصغرى 30 والعظمى 43 درجة.

- الوادي الجديد الصغرى 29 والعظمى 41 درجة.