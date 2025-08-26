انخفاض الحرارة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ6أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء 26 أغسطس وحتى الأحد 31 أغسطس على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع تشهد البلاد خلال الفترة سالفة الذكر استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة عن المتوقع بمعدل 4:2 درجات.

كما توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء

وجنوب الصعيد تعمل على تلطيف الأجواء ليلًا.

