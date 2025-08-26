إعلان

انخفاض الحرارة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الثلاثاء 26 أغسطس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    موجة حارة في الإسكندرية (1)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (7)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (5)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (4)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (6)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (2)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (1)
  • عرض 9 صورة
    شواطئ الإسكندرية تنتعش بسبب الموجة الحارة (8)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس خلال الـ6أيام المقبلة بداية من اليوم الثلاثاء 26 أغسطس وحتى الأحد 31 أغسطس على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد في بيانها أنه من المتوقع تشهد البلاد خلال الفترة سالفة الذكر استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت الأرصاد أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة عن المتوقع بمعدل 4:2 درجات.

كما توقعت الأرصاد تكون شبورة مائية من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء ونشاط لحركة الرياح على السواحل الشمالية وجنوب سيناء

وجنوب الصعيد تعمل على تلطيف الأجواء ليلًا.

22

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة

عند هذه الحالات تُحل الهيئات الشبابية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس الأرصاد درجات الحرارة الرياح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان