كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء ومستحضرات التجميل، أن مصر تمتلك واحدة من أعرق الصناعات الدوائية في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة TeN إن مصر تُعد أكبر سوق دوائي في المنطقة من حيث حجم الوحدات المنتجة، مع طاقة إنتاجية تصل إلى 8 مليارات وحدة سنويًا.

وأضاف الليثي أن مصر تغطي حاليًا 91.5% من احتياجاتها الدوائية محليًا، بينما يمثل المستورد 30% من قيمة السوق بالعملة الأجنبية.

وأشار إلى أن الدولة تسعى من خلال خطة استراتيجية طموحة إلى رفع هذه النسبة إلى 95% بحلول عام 2030، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.

وأكد رئيس الغرفة أن القطاع الدوائي واجه تحديات كبيرة خلال الفترة من 2022 إلى منتصف 2024 بسبب أزمة الدولار، التي أدت إلى تقلص المخزون الاستراتيجي من 7 أشهر إلى شهر واحد.

وتابع رئيس غرفة صناعة الدواء، أن الوضع تحسن بشكل ملحوظ في النصف الثاني من 2024، حيث عاد المخزون إلى 7 أشهر، مع توفر بعض الأصناف لمدة تصل إلى 9 أشهر.

وأشار الليثي إلى أن التكلفة الاستثمارية للمصانع الدوائية القائمة في مصر تبلغ 500 مليار جنيه، مما يعكس حجم الاستثمارات في هذا القطاع.

وأكد أن القدرة الإنتاجية الفائضة تمكن مصر من تلبية الطلب المحلي والتوسع في التصدير، مما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لصناعة الدواء.