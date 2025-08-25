زاهي حواس: الملك خوفو بنى عاصمة لحبيبته.. وكتابه المقدس ما زال لغزًا

كتبت- داليا الظنيني:

أكد عالم الآثار الدكتور زاهي حواس، أن الملك خوفو، أحد أعظم ملوك مصر القديمة، ترك وراءه كتابًا مقدسًا يُعد لغزًا لم يُحل حتى الآن.

وقال خلال حواره في برنامج "آخر النهار" على قناة النهار، إن هذا الكتاب المفقود يُبرز الجوانب الروحية والثقافية لعصر خوفو، مشددًا على أن موقعه لا يزال مجهولًا.

وأضاف حواس أنه كتب العديد من المقالات والروايات عن حياة الملك خوفو، مستندًا إلى شخصيات حقيقية وُجدت فعليًا في التاريخ.

وأشار إلى أن روايته عن خوفو تُسلط الضوء على تفاصيل الحياة اليومية للمصريين القدماء، بما في ذلك عاداتهم في الأكل والشرب وأسلوب حياتهم.

وأكد عالم الآثار أن خوفو كان ملكًا قريبًا من شعبه، حيث كان يتخفى بملابس عادية ليختلط بالناس ويفهم احتياجاتهم.

وتابع قائلاً إن خوفو أظهر جانبًا إنسانيًا، حيث أحب فتاة فلاحة وبنى عاصمة جديدة أسماها "عنخ خوفو" تكريمًا لها.

وأشار حواس إلى أن اكتشاف فراغات داخل الهرم الأكبر يُشير إلى وجود حجرة دفن سرية للملك خوفو لم تُكتشف بعد.

وأكد أن الغرف المكتشفة حتى الآن كانت وهمية، صُممت لخداع اللصوص وحماية حجرة الدفن الحقيقية، مما يعكس دهاء الملك في حماية تراثه.