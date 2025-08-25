إعلان

الرئيس السيسي يستقبل الشيخ محمد بن زايد بمطار العلمين

09:50 م الإثنين 25 أغسطس 2025
كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم بمطار العلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي يحل ضيفاً عزيزاً على بلده الثاني مصر، في زيارة اخوية تمتد لعدة أيام.

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بضيف مصر الكبير، مؤكداً على ما يحظى به سمو رئيس دولة الإمارات من مكانة خاصة لدى مصر وشعبها، استكمالاً للعلاقة التي رسّخها المؤسس الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لدى عموم الشعب المصري، كما

أكد الرئيس على قوة ومتانة وعمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أنّ سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر عن تقديره الكبير للرئيس فيما لقيه من حفاوة الاستقبال، مثمناً العلاقات والروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين.

الرئيس السيسي مطار العلمين محمد بن زايد
