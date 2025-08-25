"الوطنية للصحافة" تتابع موقف إسلام الراجحي وتكلف "أخبار اليوم" بدعمه

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، أنها تتابع منذ أمس موقف الزميل إسلام الراجحي، الصحفي بجريدة الأخبار، حيث كلفت مؤسسة أخبار اليوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة له.

وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم، أن المستشار القانوني للمؤسسة، المحامي علي محمد، يتولى متابعة الوضع والإجراءات القانونية في قسم فارسكور، بما يشمل توفير المستندات اللازمة وتمثيل الزميل في جميع الإجراءات.

وأشارت الهيئة، إلى إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والعمل على الإفراج عن الزميل في أقرب وقت ممكن.

