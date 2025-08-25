كتب- محمد نصار:

قال د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، إن الدولة تحرص على توفير الرعاية الكاملة لسكان المشروعات الحضارية التي أقامتها كسكن بديل للمناطق غير الآمنة.

وأشار "صابر"، في بيان، إلى وجود متابعة دورية لهذه المشروعات التي أقامتها الدولة من أجل المواطنين لضمان استمرارية الحفاظ عليها، كما تحرص أجهزة الدولة على دعم الأنشطة المختلفة لخلق جيل جديد من القاطنين في هذه المدن المطورة.

وفي هذا السياق، تعاونت محافظة القاهرة مع الإدارة العامة لثقافة الطفل، لتنظيم عدة فعاليات للأطفال بمدينة معًا بحي السلام ثان ضمن المشروع الثقافى لمناطق بديل العشوائيات.

وتضمنت الفعاليات، عدة ورش لتعليم الأطفال صنع عروسة المولد، وندوات عن أولويات صناعة الحلم، بالإضافة إلى عروض لفرقة كورال الأطفال.

وأكد محافظ القاهرة، استمرار أعمال المتابعة والنظافة لإعادة الانضباط لمدينة معًا، مشيرًا إلى أنه سيتم عمل حملات متكررة على كل المدن المطورة للتأكد من التزام القاطنين بالوحدات السكنية بالقواعد الموضوعة.

