أمطار تصل لرعدية وظواهر تضرب البلاد.. توقعات طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، إن طقس الأيام المقبلة يشهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، مع استمرار انخفاض درجات الحرارة وعودتها إلى المعدلات الصيفية المعتادة لهذا الوقت من العام.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن العظمى على القاهرة الكبرى ستتراوح بين 34 و35 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع، مع أجواء حارة رطبة نهارًا، ومائلة للحرارة رطبة ليلًا على أغلب المحافظات.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، أن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة تشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، حيث تتجاوز 90 – 95% على السواحل الشمالية، و80 – 85% على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وهو ما يزيد الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بمقدار يتراوح بين درجتين و4 درجات.

وأشارت إلى أن طقس الأيام المقبلة يشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من حلايب وشلاتين، مع احتمالية ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة على بعض السواحل الشمالية غدًا الثلاثاء.

كما حذرت من تكون الشبورة المائية في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ولفتت إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية غرب البحر المتوسط على سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية والبلطيم، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج بين 2 و3.5 متر حتى غدٍ الثلاثاء.

وشددت الهيئة على ضرورة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة وقت الظهيرة، واتباع تعليمات السلامة البحرية بالنسبة لمرتادي البحر، مع متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.

