تفاصيل جديدة في واقعة بائع البطاطا وموظف الإشغالات بالدقي

كتب- محمد أبو بكر:

كشف مصدر مسئول بمحافظة الجيزة عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة بائع البطاطا وموظف الإشغالات بحي الدقي.

أكد المصدر، في تصريحات لمصراوي، أنه تم إبعاد الموظف عن "الإشغالات" بعد تحويله للتحقيق، مشددًا على أن حماية حقوق المواطنين وصون كرامتهم تمثل أولوية قصوى، حتى في حالة وجود مخالفات قائلًا:"المخالفة لا تعني التعدي على المواطن".

وشدد على أن حماية وحفظ وصون حقوق المواطنين هو أولوية قصوى حتى لو كان مخالفًا.

وفي سياق متصل، أكد المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي، في تصريحات لمصراوي، أن بائع البطاطا سيتسلم عربته من الحي اليوم الإثنين.

كان كشف المهندس محمد رزق، رئيس حي الدقي بمحافظة الجيزة، عن تحويل موظف الإشغالات المتسبب في واقعة بائع البطاطا إلى التحقيق، مؤكدًا أنه تم وقفه عن العمل بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضح "رزق"، في تصريحاته، أن الواقعة يتم التحقيق فيها منذ أمس، وأنه تم التصالح بين الموظف وبائع البطاطا، مشيرًا إلى أن هذا التصالح لا يعني التفريط في حقوق المواطنين أو إهمالها.

وأضاف رئيس الحي أن بائع البطاطا كان أيضًا مخالفًا لوجوده في مكان غير قانوني دون تصريح، مؤكدًا أن مثل هذه التصرفات يجب ألا تتكرر مستقبلًا، مع التشديد على حفظ حقوق المواطنين وعدم التعدي عليهم.

وأشار رزق إلى أنه بمجرد علمه بالحادث، أصدر توجيهًا عاجلًا باستدعاء الموظف المتورط وسماع أقواله، بجانب حضور المواطن صاحب العربة للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

كان كشف محمد رزق، رئيس حي الدقي بمحافظة الجيزة، أنه بمجرد علمه بواقعة موظف الإشغالات وبائع بطاطا متجول، أصدر توجيهًا عاجلًا باستدعاء الموظف في الحادثة، إلى جانب حضور المواطن صاحب العربة، من أجل الوقوف على كافة تفاصيل الواقعة.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر مسئول بمحافظة الجيزة، أنه سيتم فتح تحقيق موسع في الحادثة، موضحًا أنه في حال ثبوت خطأ مراقب الحي سيتم اتخاذ إجراءات عقابية بحقه، بينما إذا تبين أن المخالفة صادرة عن البائع المتجول فسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، مؤكدًا أن بائع البطاطا كان يقف في مكان غير قانوني، وأنه لا يمتلك تصريحًا بمزاولة النشاط في هذا الموقع.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة اعتداء موظف إشغالات بحي الدقي على بائع البطاطا، أثناء سحب عربته من أحد شوارع الحي.

وكان "رزق" أكد لمصراوي، عن تصالح بائع البطاط وموظف الاشغالات ورد "عربية البطاطا" له مجددًا، مشيرًا إلى ان التحقيقات مازالت جارية بشأن الواقعة

