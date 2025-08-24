حسام بدراوي: ليس مطلوبًا من المعارضة التصفيق للنظام

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي، أن جماعة الإخوان المسلمين سيطرت على مفاصل الدولة المصرية بعد عام 2011، محاصرة مؤسساتها الرئيسية.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، إن قرار إجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية في ذلك العام كان خطأً استراتيجيًا ساهم في تعزيز هذه السيطرة.

وأضاف بدراوي أن ثورة 30 يونيو 2013 جسدت إرادة الشعب المصري وحضارته في رفض هذا الوضع.

وأشار إلى أن هذه الثورة كانت دليلاً على قدرة المصريين على حكم أنفسهم، مؤكدًا أن بعض مقالاته التي تحمل نقدًا بناءً للوضع السياسي تُواجه بالرفض من جهات النشر.

وأكد المفكر السياسي أن النقد البناء يهدف إلى تعزيز بناء الدولة وليس هدمها، مشددًا على ضرورة التمييز بين النظام الحاكم والوطن.

وتابع الدكتور حسام بدراوي، إن المعارضة ليست ملزمة بالتصفيق للسلطة، بل يجب أن تقدم رؤى تساهم في تطوير الدولة دون المساس بوحدتها.

وأشار بدراوي إلى أن الأمم قد تُهزم إذا سادت السلبية بين أفرادها، محذرًا من أن غياب النقد البناء يضعف القدرة على التقدم.

وأكد أن مصر بحاجة إلى حوار مفتوح يدعم الإصلاحات ويحافظ على استقرارها، مع التأكيد على أن الحفاظ على الوطن يتطلب التفرقة بين النقد الموجه للحكومة والولاء للوطن.