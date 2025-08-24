إعلان

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان الأردنية لبحث التعاون العسكري

07:49 م الأحد 24 أغسطس 2025
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان الأردنية
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان الأردنية
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان الأردنية
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان الأردنية
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان الأردنية
    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس هيئة الأركان الأردنية
كتب- محمد سامي:

التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين، كذلك أحدث المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط في ظل الظروف والتحديات الراهنة.

وفي سياق متصل التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة برئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بالمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والأردنية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأردنية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات العسكرية بين كلا الجانبين.

من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية إلى حرص بلاده على تعزيز أوجه علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مصر لدعم ركائز الأمن والسلام بالمنطقة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية والملحق العسكري الأردني بالقاهرة.

عبدالمجيد صقر يوسف أحمد الحنيطي الأردن
