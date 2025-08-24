هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟

كتب- حسن مرسي:

أكدت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء، أن المرأة ليست ملزمة بتغطية جسدها بالكامل أثناء قراءة القرآن الكريم داخل منزلها.

وقالت خلال حوارها ببرنامج "حواء" على قناة "الناس" إن القراءة جائزة دون ارتداء الحجاب أو الطرحة، بشرط أن تكون المرأة في ملابس محتشمة وبعيدة عن أعين الرجال الأجانب.

وأضافت حمام أن ارتداء ملابس عادية، مثل تلك ذات الأكمام القصيرة، لا يؤثر على صحة قراءة القرآن، ولا يترتب عليه أي إثم شرعي.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، إلى أن هذا التيسير يعكس مرونة الشريعة الإسلامية في مراعاة راحة المرأة في بيئتها الخاصة.

وأكدت أمينة الفتوى أن تغطية الشعر أثناء القراءة تُعد من مظاهر الأدب مع كلام الله، لكنها ليست شرطًا أساسيًا للقراءة.

وتابعت أمينة الفتوى بدار الإفتاء، أن المرأة تحصل على الأجر والثواب على قراءتها للقرآن بغض النظر عن طريقة لبسها، طالما أنها تلتزم بالحشمة في ملابسها.

وأشارت حمام إلى أن هذا التوضيح يهدف إلى طمأنة النساء وإزالة أي لبس حول الأحكام الشرعية المتعلقة بالقرآن.

وأكدت أن الشريعة تسعى دائمًا إلى التيسير، مما يتيح للمرأة الاقتراب من كتاب الله دون قيود تعيقها، خاصة في خصوصية منزلها.