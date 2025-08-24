كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد مسعد:

زار الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، البرنامج الرئاسي لتأهيل النشء للقيادة، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

ويستهدف البرنامج الفئة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، من مختلف محافظات الجمهورية.

ويأتي هذا البرنامج في إطار رؤية الدولة المصرية نحو إعداد أجيال جديدة واعية، ومؤهلة للقيادة، ومتمسكة بالهوية الوطنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الاستثمار في الإنسان المصري منذ مرحلة الصغر، وبناء قدراته القيادية والاجتماعية في وقت مبكر.

وقد تم اختيار النماذج الأكثر تميزًا استنادًا إلى مجموعة من المعايير المتكاملة، شملت: التفوق الدراسي، والإنجازات الرياضية والفنية والثقافية والعلمية، بالإضافة إلى القدرات الابتكارية والإبداعية، مع مراعاة تحقيق تمثيل عادل لكافة محافظات الجمهورية.

ويُنفذ البرنامج تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الوطنية الرائدة، على رأسها: وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة، وزارة الصحة والسكان، وجامعة عين شمس ممثلة في كلية الطب.

كما يحظى البرنامج بدعم من شبكة واسعة من الشركاء المحليين والدوليين، في مقدمتهم: التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤسسة مصر الخير، الأزهر الشريف، الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مكتبة الإسكندرية (من خلال مركز توثيق الحضارة والطبيعة)، إلى جانب كيانات بارزة مثل: YARO للحضارة المصرية، شركة إنجاز مصر، مؤسسة الثقافة والتعليم للطفل والعائلة، Wellspring، Save the Children، والكشافة المصرية.

ويعكس هذا التنوع في الشراكات الطابع الشامل والتكاملي للبرنامج، بما يسهم في تقديم تجربة ثرية تواكب احتياجات النشء وتدعم بناء وعيهم وتنمية قدراتهم.

