تعيين صلاح جمبلاط نائبًا لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي

القاهرة - أ ش أ:

أصدر المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، قراراً بتعيين الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربى والعضو المنتدب.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزير محمد صلاح على ضخ دماء جديدة بالهيئة القومية للإنتاج الحربي والاستفادة من أصحاب الخبرات المميزة ممن يمتلكون مقومات الإدارة الاحترافية ويعملون على تطبيق إستراتيجية العمل بالوزارة ، وتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة الشركات والوحدات التابعة، والتوظيف الأمثل لأحدث إمكانيات التكنولوجيا التصنيعية الحديثة، موجهاً الشكر للمهندس إميل حلمي إلياس على الفترة التي قضاها نائباً لرئيس الهيئة منذ أغسطس عام 2022.

من جانبه، وجه صلاح جمبلاط، الشكر للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، لتعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، مثمناً هذه الثقة الغالية، متعهدًا ببذل أقصى جهد لخدمة الهيئة وشركاتها ووحداتها التابعة، والمساهمة مع كافة الزملاء بالسير على المخططات الموضوعة للوزارة وتطويرها بشكل مستمر والعمل على دعم زيادة المكون المحلي في المنتجات النمطية وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بمختلف المجالات سواء العسكرية أو المدنية داخل شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى التكامل مع القطاع الخاص في قطاعات التصنيع المختلفة، ومراعاة العمل على سرعة تنفيذ المشروعات التي تشارك شركات ووحدات الإنتاج الحربي في تنفيذها، وذلك بأعلى كفاءة مطلوبة، مع الاهتمام بالاستثمار في رأس المال البشري عبر تأهيل وتدريب كافة العاملين بمختلف الجهات التابعة وتوفير سبل الدعم والرعاية والتمكين لهم إيماناً بأهمية العنصر البشري الذي تقوم عليه العملية الإنتاجية.

يذكر أن الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط قد شغل عددًا من الوظائف داخل القوات المسلحة، وله مسيرة مشرفة أثناء خدمته بالجيش المصري، في إدارة الأسلحة والذخيرة، ومركز البحوث الفنية للقوات المسلحة، وهيئة التسليح للقوات المسلحة، وحصل على ماجستير من الكلية الفنية العسكرية في مجال ميكانيكا الأسلحة عام 2000، ثم حصل على الدكتوراة من الولايات المتحدة الأمريكية في مجال علوم الفضاء وعلوم الطيران عام 2010، ثم تمت إعارته للعمل بوزارة الإنتاج الحربي في ديسمبر عام 2018 وعمل رئيسًا للقطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، حتى تم تكليفه برئاسة شركة أبوزعبل للكيماويات المتخصصة (مصنع 18 الحربي) في يناير 2023، وحقق نجاحات كبيرة أثناء رئاسته للشركة، بالإضافة إلى عمله عضوا بمجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، حتى صدر قرار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتعيينه نائباً لرئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب في أغسطس 2025.