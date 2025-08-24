"جيل ألفا".. برنامج جديد على ماسبيرو

كتب- عمرو صالح:

أعلن الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، التحضير لبرنامج تليفزيوني جديد باسم مبدئي "جيل ألفا" يقدمه مجموعة من الشباب، ويهدف الوصول إلي جيل ألفا وأعمار ما تحت العشرين.

وقال المسلماني في بيان: وصولنا إلى (جيل زد) و (جيل ألفا) صعب للغاية، لذلك فنحن نستعين بعلماء النفس والاجتماع وأستاذة الإعلام لبحث كيفية مخاطبتهم والوصول إليهم، في ظل منافسات إقليمية حادة واستهداف من منصات دولية كبري.



وأضاف رئيس الوطنية للإعلام: كان برنامج الإذاعة المصرية الشهير (تحت العشرين) ناجحاً للغاية، وسنعمل بكل طاقتنا لاستعادة هذه الروح في النجاح والتأثير، وندرك بالطبع أن رسالتنا ستزداد صعوبة في برنامجنا التالي (جيل بيتا) أو جيل ما بعد ألفا، وهو ما يفرض علينا مضاعفة الحوار مع المختصين، واستقطاب المبدعين والموهوبين القادرين علي الجمع بين الجاذبية والقيم.