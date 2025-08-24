إعلان

مفيش شكاوى.. "تعليم القاهرة": انتظام امتحانات الثانوية "الدور الثاني"

12:47 م الأحد 24 أغسطس 2025

طلاب الثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

تابعت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، مدير مديرية تعليم القاهرة، رئيس غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية، اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني، النظام القديم، للعام الدراسي 2024/2025؛ وهو اليوم قبل الختامي للاختبارات.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي اليوم امتحاناتهم في عدة مواد؛ هي: علم النفس والاجتماع، والجيولوجيا وعلوم البيئة، والرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل).

وأكدت مدير مديرية القاهرة حرصها الكامل على توفير كل سبل الراحة والطمأنينة للطلاب داخل اللجان، مع المتابعة المستمرة لتطبيق الإجراءات اللازمة التي تضمن انتظام سير الامتحانات في أجواء هادئة ومستقرة.

وأوضحت غرفة عمليات تعليم القاهرة أن الامتحانات تسير بشكل منظم حتى الآن، دون رصد أية شكاوى، مشيرةً إلى أن هناك تواصلاً دائمًا بين غرفة العمليات المركزية بالمديرية وغرف العمليات الفرعية في الإدارات التعليمية.

الثانوية العامة

