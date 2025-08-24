تعرف على موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025

كتب- عمرو صالح:

يترقب موظفي القطاعين العام والخاص إجازة المولد النبوي 2025 المنتظر حلولها مطلع الشهر المقبل.

ويستعرض مصراوي خلال السطور موعد إجازة المولد النبوي 2025 وفقا للحسابات الفلكية، إذ توافق اجازة المولد النبوي الشريف للعام الجاري 2025 يوم الخميس، 4 سبتمبر 2025، الموافق 12 ربيع الأول للعام الهجري الحالي، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في مصر، وفي انتظار قرار رئيس الوزراء.

يُصادف المولد النبوي الشريف في التقويم الهجري يوم 12 ربيع الأول، وقد اتفق أغلب المؤرخين على أن النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، وُلد يوم الاثنين 12 ربيع أول من عام الفيل. ويُعد هذا التاريخ من أعظم الأيام في تاريخ الأمة الإسلامية، حيث أشرقت فيه أنوار النبوة على البشرية.

