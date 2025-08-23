كتب- عمرو صالح:

وجه الشاب عبدالرحمن خالد، صاحب فيديو الترويج للمتحف المصري الكبير رسالة طمأنة لمتابعيه عبر صفحته الشخصية عقب انتهاء التحقيقات معه والإفراج عنه.

وكتب عبدالرحمن عبر حسابه على "فيسبوك": الشمس مينفعش حد يمنع نورها، أنا بخير و يطمنكم وتحياتي للجميع.

وأصدرت النيابة العامة قرارًا بإخلاء سبيل الشاب عبدالرحمن خالد بعد أن قام بنشر مقطع مصور أُنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي، يروج فيه للمتحف المصري الكبير، وظهر فيه كلٌّ من اللاعبين محمد صلاح و ليونيل ميسي.

وذلك عقب استجوابه وإنكاره ما نُسب إليه من اتهام، وبيانه أن هدفه من صناعة المقطع ونشره كان الترويج للمتحف المصري الكبير.

