يوسف الحسيني: الإخوان تتبع الأساليب الصهيونية لتشويه صورة مصر

كتب- حسن مرسي:

أكد الإعلامي يوسف الحسيني، أن جماعة الإخوان تسعى جاهدة لتقويض استقرار الدولة المصرية من خلال نشر الشائعات وتشويه صورتها.

وقال "الحسيني"، خلال برنامجه "مساء جديد" على قناة المحور، إن هذه الجماعة تعتمد على خطاب يستهدف إثارة الشكوك حول قدرات الدولة في إدارة شؤونها الداخلية والإقليمية، موجهة رسائلها بشكل خاص إلى الشباب الذين قد يتأثرون بالضغوط اليومية.

وأضاف الحسيني أن الإخوان يروجون لفكرة ضعف الدولة وفشلها، سواء داخل مصر أو خارجها، بهدف زعزعة ثقة المواطنين.

وأشار إلى أن هذه الحملات تستخدم نفس الأساليب التي تتبناها بعض الجهات الصهيونية، حيث يسعون إلى تقديم مصر كدولة غير قادرة على التعامل مع ملفاتها، مثل قضية غزة والمعابر الحدودية.

وأكد الإعلامي أن الإعلام الخارجي، خاصة في أوروبا وأمريكا، ينقل الحقائق بشكل أكثر موضوعية حول الدور المصري في هذه القضايا، بينما يسهم بعض الإعلام الداخلي في نشر الشائعات تحت ضغوط أو توجيهات معينة.

وتابع الإعلامي يوسف الحسيني، أن هذا التضليل يخلق حالة من الارتباك لدى الجمهور، مما يخدم أهداف الإخوان في إضعاف الثقة بالدولة.

وأشار الحسيني إلى أن مصر لم تغلق معابرها أبدًا، وأن الادعاءات حول إغلاقها تأتي ضمن حملات تضليلية تهدف إلى تشويه موقف مصر أمام الرأي العام المحلي والدولي.

وأكد أن هذه الرسائل، التي تُروج عبر شبكات إعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي، تهدف إلى إحداث بلبلة وزعزعة الاستقرار، لكن مصر تظل صلبة في مواجهة هذه التحديات.