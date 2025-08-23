كتب- محمد نصار:

دشَّن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت كنيسة الشهيد مارمينا بمنطقة فلمنج شرق الإسكندرية، وذلك وسط حضور عدد من أحبار الكنيسة وكهنة الإسكندرية وشعب غفير.

استهل قداسته الزيارة ببركة اللوحة التذكارية للتدشين، ثم موكب كنسي تقدمه خورس الشمامسة بألحان الاستقبال.

وخلال الصلوات، تم تدشين ثلاثة مذابح هي: المذبح الرئيس باسم الشهيد مارمينا، والمذبح البحري باسم رئيس الملائكة ميخائيل، والمذبح القبلي باسم السيدة العذراء مريم، إلى جانب تدشين الأيقونات الشرقية وحامل الأيقونات وصحن الكنيسة.

وفي عظته عقب صلوات التدشين والقداس الإلهي، أعرب قداسة البابا عن سعادته بتدشين الكنيسة واصفًا إياها بـ"الكنيسة الخادمة" في مجتمع الإسكندرية منذ عقود، مقدّمًا الشكر للآباء الكهنة ومجلس الكنيسة وكل من ساهم في أعمال التطوير.

كما قدَّم تأملًا روحيًا عن الاستعداد للملكوت، محددًا خمس فئات سيكون لها نصيب في السماء: التائبون، المحبون، المسبحون، العائشون بالإنجيل، والكارزون، مؤكدًا أن الاتضاع هو سر الفرح الحقيقي.

واختُتمت الصلوات باحتفالية خاصة تضمنت كلمات عن تاريخ الكنيسة التي تأسست عام 1948، وما شهدته من أعمال ترميم وتجديد، وفيلمًا وثائقيًا يوثق مسيرتها كأحد أعرق كنائس الإسكندرية.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة





ما اختصاصات اللجنة الأوليمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟





أحكام نهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية



