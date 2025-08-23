6 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا.. الأرصاد تحذر المواطنين

كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس والظواهر المرتقبة غدًا الأحد الموافق 24 أغسطس 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان اليوم السبت، إنه يستمر غدًا الارتفاع الطفيف والمؤقت في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأضافت الهيئة، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الهيئة، إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة غدًا تأتي على النحو التالي:

- القاهرة والوجه البحري: 36-37 درجة.

- شمال الصعيد: 39-40 درجة.

- السواحل الشمالية: 33-34 درجة.

- جنوب الصعيد: 43-44 درجة.

وتوقعت الهيئة، وجود شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من 4لـ8 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مع فرص أمطار خفيفة ورعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من مدينتي (حلايب - شلاتين)، على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها -أحيانًا- سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

ويوجد كذلك نشاط رياح على أغلب الأنحاء يعمل على تلطيف الأجواء ليلًا، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد وعلى مدينتي (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

ويوجد نشاط للرياح على بعض من شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية) وسرعة الرياح من (45:35) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (2.25:1.75 متر).

وحذرت هيئة الأرصاد، من اضطراب الملاحة البحرية على بعض من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، حيث تكون سرعة الرياح من (60:40) كم/ س، وارتفاع الأمواج من (3-2) متر.

