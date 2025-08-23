كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس الإدارة، عن تحقيق إنجازات طبية غير مسبوقة بمستشفياتها بالمحافظة، من خلال إدخال أحدث التقنيات العلاجية العالمية وتوطينها لخدمة المواطنين والوافدين.

وبحسب بيان صادر عن الهيئة، نجح فريق قسم القلب بمستشفى شرم الشيخ الدولي -التابع للهيئة- في إجراء أول عملية لتغيير الصمام الأورطي بالقسطرة (TAVI) لسيدة تبلغ من العمر 75 عامًا، مع تركيب دعامة في أحد الشرايين التاجية، وذلك ضمن تغطية التأمين الصحي الشامل.

وتُعد تقنية الـ(TAVI) من أحدث الأساليب العلاجية لضيق الصمام الأورطي دون الحاجة لجراحة قلب مفتوح، خاصة لكبار السن وذوي المخاطر الصحية العالية، حيث تساعد في استعادة القدرة على التنفس والحركة بسرعة وتختصر فترة التعافي وفقًا لأفضل الممارسات الطبية العالمية.

ضم الفريق الطبي الذي أجرى العملية نخبة من الأطباء بقيادة د. ياسر صادق استشاري أمراض القلب والقسطرة، ود. أحمد مصباح رئيس قسم القلب، ود. حسام إبراهيم أخصائي الأشعة، إلى جانب فريق التمريض المتخصص تحت إشراف د. أحمد عبدالحميد مدير المستشفى.

كما شهد مستشفى رأس سدر المركزي، ولأول مرة، إدخال تقنية المنظار الجراحي في العمليات، حيث تم استئصال مرارة لمريضة كانت تعاني من آلام حادة بالبطن، ونجحت العملية بالكامل باستخدام المنظار، وغادرت المريضة المستشفى بعد تحسن حالتها.

وأجرى العملية فريق طبي متخصص بقيادة أ.د. عمرو سالم سمك استشاري الجراحة العامة، وبمشاركة فريق التخدير والتمريض، تحت إشراف د. محمود مسعد مدير المستشفى.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن هذه الإنجازات الطبية تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بجنوب سيناء، وتدعم مبدأ اللامركزية وتوطين العلاج بما يقلل الحاجة إلى انتقال المرضى خارج المحافظة.

كما أشار إلى أن إدخال أحدث التقنيات العلاجية يعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية عالميًا، لافتًا إلى استقبال مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء، وعلى رأسها شرم الشيخ الدولي ورأس سدر المركزي، أكثر من 30 ألف وافد من 97 دولة خلال الفترة الماضية، وأن نجاح العمليات الأخيرة يعكس كفاءة الأطقم الطبية وتجهيزات المستشفيات وفق المعايير الدولية.

وأوضح "السبكي"، أن الخدمات الجديدة التي تُجرى دون جراحة وبأحدث التقنيات الرقمية تواكب أفضل الابتكارات الطبية العالمية، وتحقق أعلى معايير الأمان والجودة، حيث قدمت مستشفيات الهيئة بجنوب سيناء أكثر من 2.5 مليون خدمة طبية وعلاجية للمواطنين والوافدين في مختلف التخصصات.

واختتم رئيس الهيئة تصريحه مؤكدًا أن هذه الطفرة في الخدمات الصحية تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا لرؤية مصر 2030 لبناء نظام صحي متكامل ومتطور يضع مصر في مصاف الدول الرائدة إقليميًا ودوليًا.

اقرأ أيضًا:

انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة

ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟

هذه الأحكام النهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية