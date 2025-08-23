إعلان

ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟

08:00 ص السبت 23 أغسطس 2025

قانون الرياضة الجديد

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب-عمرو صالح:

تضمن تعديل قانون الرياضة، الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرا بعد موافقة البرلمان اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية

ونصت المادة (36) على: تختص اللجنة الأولمبية المصرية بالآتي:

- تنمية الحركة الأولمبية في جمهورية مصر العربية وتعزيزها وحمايته.

- تمثيل جمهورية مصر العربية في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، والعمل على تنظيمها في جمهورية مصر العربية وذلك طبقا للقواعد والنظم الأولمبية والدولية.

- تشكيل وتنظيم وقيادة الوفود والفرق المشاركة في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية التي ترعى من اللجنة الأولمبية الدولية، ولهم حق اتخاذ قرار بمشاركة الرياضيين المقترحين من الاتحادات الرياضية من عدمه، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط القدرة الرياضية، بل قدرة اللاعب ليكون قدوة رياضية للشباب.

- الإشراف الدوري على الاتحادات المعتمدة في اللجنة الأولمبية وتأكدها من قيامها بدور فعال ومستمر والتزامها بالميثاق الأولمبي.

- الاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالنشاط الأولمبي والإقليمي.

- ولا يجوز لأي هيئة رياضية أن تتسمى باسم اللجنة الأولمبية. وللجنة الأوليمبية المصرية حمل الشارات الأولمبية المعترف بها واستعمالها طبقًا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأولمبي.

اقرأ أيضًا:

غرفة السياحة: مد فترة سداد رسوم الاشتراك في قرعة الحج السياحي 1447

قانون الرياضة الجديد يُحدد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية - تفاصيل

بعد واقعة "الثقب الأسود".. توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة للمسئولين

حريق بجراج "التنظيم والإدارة".. وإجراء عاجل بشأن امتحانات السبت

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية قانون الرياضة الجديد تصديق الرئيس على قانون الرياضة الجديد تنمية الحركة الأولمبية في مصر الاتحادات الرياضية الأولمبية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

من الإيجار القديم إلى البكالوريا ومجلس الشيوخ.. وزير الشؤون النيابية يوضح موقف الحكومة من الملفات الشائكة
لضمان إدخال المساعدات.. مقرر أممي يطالب بإرسال قوات حفظ سلام إلى غزة