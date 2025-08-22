عودة الحرارة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدا

كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وقالت الأرصاد أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ارتفاع بقيم درجات الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حارا رطبا على السواحل الشمالية، حارا رطبا ليلا على كافة الأنحاء.

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى لمدة 4 ساعات (من الساعة 4 فجرًا حتى 8 صباحًا) على بعض الطرق الزراعية، والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى.

وحذرت الأرصاد من استمرار ارتفاع نسبة الرطوبة، الأمر الذي يساعد على زيادة الإحساس بحرارة الطقس .

