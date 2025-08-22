حاتم النجيب يوضح أسباب انخفاض أسعار الفاكهة والخضروات

كتب- حسن مرسي:

أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن الانخفاض الكبير والملحوظ في أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة الأخيرة جاء نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج بسبب توالي المواسم الزراعية، إلى جانب جهود الدولة والمبادرات الرئاسية التي بدأت تؤتي ثمارها الآن.

وقال النجيب في مداخلة هاتفية مع قناة "الشمس": "لدينا مشاريع كبيرة جداً ستؤتي ثمارها والآن أتت ثمارها، وهذا ما شعر به المواطن بشكل ملحوظ"، مشيرًا إلى دور بعض التجار الشرفاء الذين شاركوا في المنافذ الثابتة والمتحركة من خلال مبادرة دولة رئيس الوزراء.

وأضاف النجيب أن غرفتي القاهرة والجيزة والاتحاد العام يشاركون بصورة فعالة لخفض الأسعار، وهو ما أدى لاستقرار الأسعار، موضحًا: "نتحدث عن العديد من المبادرات منها كلنا واحد مع وزارة الداخلية، والخدمة وطنية للقوات المسلحة، وخير مزارعنا التابعة لوزارة الزراعة، وسوق اليوم الواحد الذي تنظمه وزارة التموين".

وعن اختلاف الأسعار من مكان لآخر، أوضح النجيب أن هناك جودة متباينة وكل جودة ليها سعر، وكل حي بيستهدف جودة معينة"، مشيرًا إلى أن عملية التداول اليومي التي تنتج من خلال عمليات البيع والشراء داخل أسواق الجملة ثم نصف الجملة ثم التجزئة تؤثر على الأسعار.

وتابع حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة: "المواطن هو اللي عليه دور كبير جدًا في عملية الرقابة، ما تشتريش من حد بيغالي في سعر".

وأكد النجيب أن الفلاح المصري يُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيدًا بجهوده في زيادة الإنتاج الزراعي، مما يدعم استقرار الأسعار ويخدم احتياجات المواطنين اليومية.

