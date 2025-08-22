إعلان

شديد الحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

06:00 ص الجمعة 22 أغسطس 2025
كتب- أحمد عبدالمنعم:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر.

وأشارت الأرصاد إلى تكون شبورة مائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى قد ينتج عنها أحيانا سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء.

كما توقعت اضطراب الملاحة البحرية على بعض مناطق من خليج السويس وسرعة الرياح 50 كم/س وارتفاع الأمواج.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة السواحل الشمالية الطقس شبورة مائية
