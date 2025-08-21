الأرصاد تحذر: مصر تشهد ذروة الصيف مع حرارة مرتفعة ورطوبة قياسية

كتب- حسن مرسي:

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تشهد حاليًا ذروة فصل الصيف، حيث تسود أجواء حارة ورطبة خلال النهار على معظم أنحاء البلاد، بينما تكون شديدة الحرارة في الجنوب.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى المصرية إن درجات الحرارة المسجلة تتماشى مع المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، لكن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة بشكل ملحوظ.

وأضافت غانم أن نسب الرطوبة المرتفعة، التي تجاوزت 90% على السواحل الشمالية و85% في القاهرة الكبرى، تجعل درجات الحرارة المحسوسة أعلى بمقدار درجتين إلى أربع درجات مئوية عن الفعلية.

وأشارت إلى أن القاهرة تسجل درجات حرارة محسوسة تصل إلى 37-38 درجة مئوية، مما يزيد من شعور المواطنين بالإرهاق الحراري، خاصة عند التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

أوضحت غانم أن الأحوال الجوية ستظل على هذا النحو حتى نهاية شهر أغسطس، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، مبينة أن البلاد قد تشهد ارتفاعًا مؤقتًا في درجات الحرارة يومي السبت والأحد المقبلين قبل أن تعود الأجواء إلى معدلاتها الطبيعية يوم الاثنين.

وأكدت غانم أن نشاط الرياح المتوقع بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة قد يثير الأتربة والرمال في مناطق مثل جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مما يؤثر على الرؤية الأفقية.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الرياح، رغم أنها قد تخفف مؤقتًا من الإحساس بالحرارة، قد تؤدي إلى تفاقم مشكلات مرضى الحساسية والجهاز التنفسي بسبب الغبار المتطاير.

وأشارت غانم إلى أن اضطرابات الملاحة البحرية ستكون ملحوظة في البحر الأحمر وخليج السويس، حيث يتوقع أن تصل ارتفاعات الأمواج إلى أكثر من 3.5 متر، بينما يشهد البحر المتوسط أمواجًا تصل إلى 2.25 متر في مناطق مثل الإسكندرية ومطروح.