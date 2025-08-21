محلل سياسي يوضح أهمية زيارة الرئيس السيسي للسعودية في هذا التوقيت

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور محمد صادق إسماعيل، مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للمملكة العربية السعودية تُعد خطوة حاسمة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على المستويات السياسية والاقتصادية.

وقال خلال مداخلته عبر زوم في برنامج على قناة إكسترا نيوز إن هذه الزيارة تأتي في توقيت حساس، حيث تسعى مصر والسعودية لتوحيد الجهود في مواجهة الأزمات الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية والوضع في لبنان وسوريا.

وأضاف إسماعيل أن التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية يشهد نموًا ملحوظًا، حيث تُعد السعودية أكبر مستثمر عربي في مصر، مع استثمارات مصرية كبيرة في المملكة أيضًا.

وأشار إلى أن اللجان المشتركة تعمل على زيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة في قطاعات مثل البناء، السياحة، والصناعات التحويلية، مما يُعزز التنمية المستدامة ويخلق فرص عمل في كلا البلدين.

وأكد إسماعيل أن الرؤية المصرية-السعودية المشتركة تهدف إلى تحقيق حلول سلمية للأزمات الإقليمية، خاصة في غزة، حيث تدعم السعودية المبادرة المصرية-القطرية للوساطة.

وتابع مدير المركز العربي للدراسات السياسية، أن هذه الرؤية تشمل تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والعمل على إعادة إعماره، بالإضافة إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع الدفع نحو اعتراف دولي أوسع بها.

وأشار إسماعيل إلى أن مصر والسعودية تشكلان ركيزتين أساسيتين للأمن القومي العربي، مؤكدًا أن الصراع في غزة يؤثر سلبًا على هذا الأمن.

وأكد أن الزيارة تهدف إلى حشد موقف عربي وإسلامي موحد من خلال الضغط السياسي على الدول الكبرى، وتعزيز دور مؤسسات مثل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي لمواجهة التصعيد الإسرائيلي ودعم الحلول السلمية.