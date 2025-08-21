السفير الكندي يزور ماسبيرو ويشيد بحضارة مصر وشعبها

كتب- عمرو صالح:

زار السفير أورليك شانون، سفير كندا في مصر، صباح اليوم مقر الهيئة الوطنية للإعلام "ماسبيرو"، حيث كان في استقباله الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة.

وخلال الزيارة، أهدى المسلماني للسفير نسخة من أغاني كوكب الشرق أم كلثوم من إنتاج شركة "صوت القاهرة" التابعة للهيئة، في لفتة تقدير للثقافة الموسيقية المصرية العريقة.

وأعرب السفير الكندي عن سعادته بعمله في مصر، مؤكدًا أن البلاد تمتلك حضارة عريقة وشعبها يتميز بالرقي وحسن الضيافة، مشيدًا بالتاريخ والثقافة التي تحتضنها القاهرة.

كما شهدت الزيارة حضور السفير في برنامج "عالم المعرفة" مع الدكتور عمرو مبروك بإذاعة البرنامج الأوروبي، حيث زار استوديو نجيب محفوظ المطل على نهر النيل والأهرامات، في تجربة أتاحته للتعرف على مشهد الثقافة والفن المصري عن قرب.

اقرأ أيضًا:

تُطلقها السكة الحديد اليوم.. https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2025/8/21/2840500ما هي خدمة ""Premium"؟

حالة الطقس اليوم.. سحب تصل القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد

اليوم.. السيسي يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة ولي العهد

قرار من وزير الصحة بشأن ترقية الأطباء الحاصلين على الماجستير