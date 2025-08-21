رابط الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف النقل النهري للمهندسين

كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان الامتحان للمتقدمين لمسابقة شغل 57 وظيفة مهندس بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية: اضغط هنا

وكان الجهاز قد أعلن عن المسابقة في يونيو الماضي، وفتح باب التقديم خلال الفترة من 16 إلى 29 يوليو 2025.

ودعا الجهاز، المتقدمين إلى الالتزام بالتعليمات المرفقة بمواعيد الامتحان لضمان دخولهم وأداء الاختبارات المقررة.

