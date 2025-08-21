إعلان

رابط الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف النقل النهري للمهندسين

02:32 م الخميس 21 أغسطس 2025

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد سامي:

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، عن إتاحة خدمة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد ومكان الامتحان للمتقدمين لمسابقة شغل 57 وظيفة مهندس بالهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية: اضغط هنا

وكان الجهاز قد أعلن عن المسابقة في يونيو الماضي، وفتح باب التقديم خلال الفترة من 16 إلى 29 يوليو 2025.

ودعا الجهاز، المتقدمين إلى الالتزام بالتعليمات المرفقة بمواعيد الامتحان لضمان دخولهم وأداء الاختبارات المقررة.

اقرأ أيضًا:

تُطلقها السكة الحديد اليوم.. ما هي خدمة ""Premium"؟

حالة الطقس اليوم.. سحب تصل القاهرة وتمتد إلى شمال الصعيد

اليوم.. السيسي يتوجه إلى السعودية تلبية لدعوة ولي العهد

قرار من وزير الصحة بشأن ترقية الأطباء الحاصلين على الماجستير

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نتائج القبول وظائف النقل النقل النهري للمهندسين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تحذير وتوضيح.. بيان من شعبة الذهب بشأن "ضريبة إعادة بيع المشغولات الذهبية"
5 ظواهر جوية تضرب المحافظات خلال ساعات- توقعات حالة الطقس