حدد قانون الرياضة الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في مادته (67) اختصاصات مركز التسوية والمنازعات الرياضية، باعتباره الجهة المختصة بالفصل في النزاعات الرياضية عبر الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي.

ووفقًا للقانون، يختص المركز بالنظر في:

المنازعات المرتبطة بتطبيق أحكام القانون والأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية والبارالمبية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء جمعياتها العمومية.

الخلافات الناشئة عن تفسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضي، مثل:

عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات.

عقود رعاية اللاعبين المحترفين.

عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات.

عقود الدعاية والإعلان.

عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.

عقود التدريب بين المدربين والأندية.

عقود اللاعبين ووكلائهم ومديري أعمالهم.

عقود وكلاء تنظيم المباريات.

وأكد القانون أن المركز يعد المرجعية الأساسية لحسم مختلف المنازعات الرياضية، بما يضمن حماية حقوق أطراف المنظومة الرياضية وصون استقرارها.

